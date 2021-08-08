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Пожар возле аэропорта Даламан полностью потушен - ОБНОВЛЕНО

Пожар возле аэропорта Даламан полностью потушен - ОБНОВЛЕНО Лесной пожар возник в воскресенье неподалеку от международного аэропорта Даламан на юго-западе Турции.
В регионе
8 августа 2021 г. 23:05
Пожар возле аэропорта Даламан полностью потушен - ОБНОВЛЕНО

Пожар возле аэропорта Даламан в турецком городе Мугла полностью потушен.

Как передает Report, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу.

"Пожар был потушен в короткие сроки и на работу аэропорта Даламан никак не повлиял", - сказал он.

18:08

Лесной пожар возник в воскресенье неподалеку от международного аэропорта Даламан (Мугла), что на юго-западе Турции.

Как передает турецкое бюро Report, пожарным бригадам, участвовавшим в пожаре, удалось потушить очаг в результате длительных мероприятий.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyənin Dalaman hava limanı yaxınlığında yanğın tamamilə söndürülüb - FOTO

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