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    Пожар в Боржоми-Харагаульском лесу в Грузии продолжается

    К тушению пожара планируется подключить военных

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Пожар в Боржоми-Харагаульском лесу в Грузии продолжается, его не удается ликвидировать с 20 августа. 

    Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, основные очаги пожара в Боржоми-Харагаульском ущелье локализованы, однако борьба с огнем продолжается. С утра в тушении пожара участвуют шесть вертолетов и один самолет.

    Министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Зураб Алавидзе заявил, что, даже несмотря на подключение авиации, не ожидается, что с пожаром удастся справиться в ближайшие дни.

    "Всю ночь велись работы по локализации пожара. Нашей главной задачей было не допустить распространения огня к населенным пунктам. Эта задача была выполнена. Сейчас ситуация улучшилась по сравнению с прошлой ночью, но я не могу сказать, что мы сможем потушить пожар за ближайшие один-два дня, так как повреждена большая площадь", — заявил  Алавидзе.

    По его словам, к тушению пожара помимо авиации из Турции, Азербайджана и Беларуси подключились спецтехника и несколько десятков пожарных из  Азербайджана.

    Между тем,  сегодня парламент Грузии соберется на внеочередное заседание, чтобы проголосовать за приказ президента Грузии Георгия Маргвелашвили о подключении к тушению пожара военных.

    В ближайшее время зону пожара посетит президент Грузии, который ознакомится с ситуацией на месте.

    Пожар в лесу неподалеку от села Даба возник 20 августа.  Ситуацию осложняет горный рельеф, ветер и сухая погода. 

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