Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Пожар в Боржоми-Харагаульском лесу в Грузии продолжается, его не удается ликвидировать с 20 августа.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, основные очаги пожара в Боржоми-Харагаульском ущелье локализованы, однако борьба с огнем продолжается. С утра в тушении пожара участвуют шесть вертолетов и один самолет.

Министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Зураб Алавидзе заявил, что, даже несмотря на подключение авиации, не ожидается, что с пожаром удастся справиться в ближайшие дни.

"Всю ночь велись работы по локализации пожара. Нашей главной задачей было не допустить распространения огня к населенным пунктам. Эта задача была выполнена. Сейчас ситуация улучшилась по сравнению с прошлой ночью, но я не могу сказать, что мы сможем потушить пожар за ближайшие один-два дня, так как повреждена большая площадь", — заявил Алавидзе.

По его словам, к тушению пожара помимо авиации из Турции, Азербайджана и Беларуси подключились спецтехника и несколько десятков пожарных из Азербайджана.

Между тем, сегодня парламент Грузии соберется на внеочередное заседание, чтобы проголосовать за приказ президента Грузии Георгия Маргвелашвили о подключении к тушению пожара военных.

В ближайшее время зону пожара посетит президент Грузии, который ознакомится с ситуацией на месте.

Пожар в лесу неподалеку от села Даба возник 20 августа. Ситуацию осложняет горный рельеф, ветер и сухая погода.