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    Потери Турции в операции "Оливковая ветвь" в Сирии достигли 11 человек за день - ОБНОВЛЕНО

    С 20 января по 9 февраля в ходе операции было ликвидировано 1140 террористов

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Потери ВС Турции в рамках операции "Оливковая ветвь" в Сирии за 10 февраля возросло до 11 военных. Как сообщает Report, информацию об этом распространил Генштаб Турции.  Ранее говорилось о 7 погибших и 9 раненых. 

    В ходе боевых действий было ликвидировано 26 боевиков PYD, YPG и террористической организации ИГИЛ. 

    ***22:26

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Турецкие ВС понесли серьезные потери в рамках очередной операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне. 

    Как сообщает Report,  10 февраля Генштаб ВС Турции подвел итоги дня, объявив, о потере двух военных после того, как был сбит вертолет. Еще пятеро были ранены. «Два наших боевых товарища погибли 10 февраля в ходе операции «Оливковая ветвь», еще пятеро получили ранения. Уничтожены 15 членов террористических организаций PYD, YPG и  ИГИЛ», - говорилось в сообщении турецкого Генштаба. 
     Однако, чуть позже поступило сообщение еще о 5 погибших турецких военных и 4 раненых. В итоге турецкие ВС за один день потеряли 7 военных, уничтожено 26 террористов, сообщает Генштаб Турции.         

    Напомним, что с 20 января по 9 февраля в ходе операции было ликвидировано 1140 террористов, при этом погиб 21 турецкий солдат, еще 70 были ранены.

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