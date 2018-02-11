Потери Турции в операции "Оливковая ветвь" в Сирии достигли 11 человек за день - ОБНОВЛЕНО

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Потери ВС Турции в рамках операции "Оливковая ветвь" в Сирии за 10 февраля возросло до 11 военных. Как сообщает Report, информацию об этом распространил Генштаб Турции. Ранее говорилось о 7 погибших и 9 раненых.

В ходе боевых действий было ликвидировано 26 боевиков PYD, YPG и террористической организации ИГИЛ.

***22:26

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Турецкие ВС понесли серьезные потери в рамках очередной операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне.

Как сообщает Report, 10 февраля Генштаб ВС Турции подвел итоги дня, объявив, о потере двух военных после того, как был сбит вертолет. Еще пятеро были ранены. «Два наших боевых товарища погибли 10 февраля в ходе операции «Оливковая ветвь», еще пятеро получили ранения. Уничтожены 15 членов террористических организаций PYD, YPG и ИГИЛ», - говорилось в сообщении турецкого Генштаба.

Однако, чуть позже поступило сообщение еще о 5 погибших турецких военных и 4 раненых. В итоге турецкие ВС за один день потеряли 7 военных, уничтожено 26 террористов, сообщает Генштаб Турции.

Напомним, что с 20 января по 9 февраля в ходе операции было ликвидировано 1140 террористов, при этом погиб 21 турецкий солдат, еще 70 были ранены.