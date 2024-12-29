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Пострадавший при крушении самолета AZAL гражданин Кыргызстана вышел из комы

Пострадавший при крушении самолета AZAL гражданин Кыргызстана вышел из комы Сегодня на лечении в Мангистауской областной многопрофильной больнице остаются 6 пациентов, четверо из них в отделении реанимации, двое в травматологии.
В регионе
29 декабря 2024 г. 18:07
Пострадавший при крушении самолета AZAL гражданин Кыргызстана вышел из комы

Сегодня на лечении в Мангистауской областной многопрофильной больнице остаются 6 пациентов, четверо из них - в отделении реанимации, двое - в травматологии.

Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на министерство здравоохранения Казахстана.

"Два пациента сняты с тоников и с медикаментозной седации", - уточнили в ведомстве.

Пациент из Кыргызстана пришел в сознание после травматического шока, смог узнать своих родственников и теперь готов к транспортировке на родину. С этой целью сегодня ожидается прибытие воздушного борта с кыргызскими медиками.

"Двух других граждан Кыргызстана и пострадавших из Азербайджана планируется эвакуировать на родину завтра также специальными бортами", - сообщили в ведомстве.

Отметим, что из 29 пострадавших в результате крушения пассажирского самолета близ аэропорта в Актау, 27 были доставлены в Мангистаускую областную больницу.
Пациенты поступили с различными травмами, в основном с множественными повреждениями, среди которых закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытые травмы грудной клетки, травматический шок.

Для оказания первой медицинской помощи пострадавшим в течение 10 минут после крушения судна на место происшествия были направлены 22 бригады скорой медицинской помощи Мангистауской области и 6 бригад Центра медицины катастроф.

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Версия на азербайджанском языке Təyyarə qəzasında xəsarət alan Qırğızıstan vətəndaşı komadan çıxıb

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