Посольства Великобритании и Германии могут эвакуироваться из Ирана

После теракта в посольстве Азербайджана в Тегеране, посольства Великобритании и Германии намерены провести эвакуацию своих сотрудников из Ирана.

После теракта в посольстве Азербайджана в Тегеране, дипломатические представительства Великобритании и Германии могут эвакуировать своих сотрудников из Ирана.

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, о возможности эвакуировать своих дипломатов из Ирана заявили во внешнеполитическом ведомстве Германии.

По сообщениям СМИ, это основано на том, что Иран не может гарантировать безопасность иностранных посольств на своей территории.

"В понедельник у нас пройдет экстренное совещание по эвакуации наших граждан - сотрудников диппредставительства в ИРИ", - сказал источник в МИД Германии.

Великобритания также заявила о планах эвакуировать сотрудников своего посольства в Иране.