Посольство США в Кыргызстане призвало своих граждан не выходить на улицу

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Посольство США в Кыргызстане призвало своих граждан, находящихся в стране, укрыться в безопасном месте и не выходить на улицу до получения дополнительной информации.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении посольства.

"Посольство США рекомендует всем американцам укрыться в безопасном месте, пока не появится дополнительная информация. Гражданам США рекомендуется обращать внимание на поступающую информацию местных СМИ и следовать всем инструкциям официальных служб Кыргызстана и представителей правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Взрыв прогремел у ворот здания посольства Китая в Бишкеке сегодня утром. Как заявил вице-премьер Кыргызстана Жениш Разаков, взрыв осуществил смертник, при этом сам террорист погиб, пострадали охранники посольства - граждане Кыргызстана. Никто из китайских дипломатов не пострадал.