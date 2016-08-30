 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Посольство США в Кыргызстане призвало своих граждан не выходить на улицу

    Посольство США рекомендует всем американцам укрыться в безопасном месте

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Посольство США в Кыргызстане призвало своих граждан, находящихся в стране, укрыться в безопасном месте и не выходить на улицу до получения дополнительной информации.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении посольства.  

    "Посольство США рекомендует всем американцам укрыться в безопасном месте, пока не появится дополнительная информация. Гражданам США рекомендуется обращать внимание на поступающую информацию местных СМИ и следовать всем инструкциям  официальных служб Кыргызстана и представителей правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

    Взрыв прогремел у ворот здания посольства Китая в Бишкеке сегодня утром. Как заявил вице-премьер Кыргызстана Жениш Разаков, взрыв осуществил смертник, при этом сам террорист погиб, пострадали охранники посольства - граждане Кыргызстана. Никто из китайских дипломатов не пострадал.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi