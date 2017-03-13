Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Посольство Грузии в Азербайджане распространило заявление в связи с беспорядками в Батуми 11-12 марта, в результате которого были арестованы 6 человек, был нанесен ущерб инфраструктуре города и имуществу полиции.

Как сообщили Report в посольстве, участвовавшие в этом "акте вандализма" люди забрасывали представителей полиции камнями и коктейлями Молотова.

Отмечается, что "такое поведение людей подпитывалось политическими заявлениями оппозиции, такие беспорядки были организованы и в других городах Грузии".

"Действия полиции позволили восстановить спокойствие. Правительство эффективно предотвратило дальнейшее нарастание эскалации. Действия людей, проявивших наибольшее насилие, не могут быть встречены толерантно. Допустившие подобное люди должны знать, что они будут безустанно преследоваться и переданы правосудию, как это было в Батуми", - отметили в посольстве.