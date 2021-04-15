О нас
Report Georgia
Аудио новости

Посол США вызван в МИД России

Посол США вызван в МИД России Захарова заявила, что разговор для американской стороны будет тяжелым
В регионе
15 апреля 2021 г. 17:05
Посол США вызван в МИД России
0 : 00
0 : 00

Посол США в России Джон Салливан вызван в министерство иностранных дел России. Как предает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Я также хотела бы сказать, что в министерство иностранных дел России вызван посол США. Мы поделимся с вами дополнительной информацией по итогам этого разговора, который будет для американской стороны тяжелым", - сказала М. Захарова в ходе брифинга.

Ранее Белый дом сообщил, что США ввели новые санкции против России.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке US envoy summoned to Russian Foreign Ministry

Новости партнеров

Другие новости из категории

Конституционный суд Молдовы разрешил президенту распустить парламент
Конституционный суд Молдовы разрешил президенту распустить парламент
15 апреля 2021 г. 17:01
Президент Грузии посетит Украину
Президент Грузии посетит Украину
15 апреля 2021 г. 16:02
В Иране будет действовать торговый атташе Армении
В Иране будет действовать торговый атташе Армении
15 апреля 2021 г. 14:40
В Армении водитель наехал на пешеходов, 2 военнослужащих погибли, 4 пострадали
В Армении водитель наехал на пешеходов, 2 военнослужащих погибли, 4 пострадали
15 апреля 2021 г. 13:33
Председатель: Грузинская мечта готова пойти на компромисс с оппозицией
Председатель: "Грузинская мечта" готова пойти на компромисс с оппозицией
15 апреля 2021 г. 12:52
Роухани: Иран сможет начать обогащение урана до 90%, если захочет
Роухани: Иран сможет начать обогащение урана до 90%, если захочет
15 апреля 2021 г. 12:11
В Грузии коронавирус выявлен еще у 1 030 человек
В Грузии коронавирус выявлен еще у 1 030 человек
15 апреля 2021 г. 11:02
В России в результате пожара погибли 4 ребенка
В России в результате пожара погибли 4 ребенка
15 апреля 2021 г. 08:25
Грузинские миротворцы покинут Афганистан
Грузинские миротворцы покинут Афганистан
15 апреля 2021 г. 02:29
Экс-президент Армении заразился коронавирусом
Экс-президент Армении заразился коронавирусом
14 апреля 2021 г. 21:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi