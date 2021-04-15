Посол США вызван в МИД России

Захарова заявила, что разговор для американской стороны будет тяжелым

Посол США в России Джон Салливан вызван в министерство иностранных дел России. Как предает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Я также хотела бы сказать, что в министерство иностранных дел России вызван посол США. Мы поделимся с вами дополнительной информацией по итогам этого разговора, который будет для американской стороны тяжелым", - сказала М. Захарова в ходе брифинга.

Ранее Белый дом сообщил, что США ввели новые санкции против России.