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    Посол России в Армении посетил военную базу в Гюмри

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Российские дипломаты во главе с послом страны в Армении Сергеем Копыркиным посетили 102-ую военную базу в Гюмри. 

    Как передает Report со ссылкой на Sputnik, об  этом сообщает пресс-служба ЮВО.

    Гостей в Гюмрийском военном гарнизоне встретил командный состав российского военного соединения, представители Погрануправления ФСБ России в Армении, Генконсульства России в Гюмри и администрации Ширакской области.

    "Командир российской военной базы полковник Владимир Елканов познакомил делегацию дипломатического корпуса с историей создания соединения, ее структурой, деятельностью, современной военной техникой и другими вопросами", - говорится в сообщении.

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