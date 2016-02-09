Посол России: Анкаре и Москве не нужны посредники

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Необходимость в посредничестве для нормализации российско-турецких отношений отсутствует. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил посол России в Турции Андрей Карлов.

"Мы считаем, что посредники здесь не нужны. Наша позиция турецкой стороне известна, у нас не прерваны дипотношения, оба посольства – в Москве и Анкаре — работают. Если Турция захочет сделать реальные шаги для нормализации отношений, то у неё есть для этого все возможности", — заявил посол России.

Отношения России и Турции переживают кризис после того, как 24 ноября 2015 года турецкий истребитель F-16 сбил на турецко-сирийской границе российский бомбардировщик Су-24.