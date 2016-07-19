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    Посол: События в Турции не помешают нормализации отношений с Израилем

    Цви Хейфец: Не вижу никакой причины, чтобы договор о нормализации отношений между Турцией и Израилем был бы задержан

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Попытка военного переворота в Турции – внутренняя ситуация, которая не должна негативно повлиять на нормализацию отношений страны с Израилем.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил посол Израиля в России Цви Хейфец.

    "В Турции это определенная внутренняя ситуация, не связанная, как нам кажется, с международными связями. В этом плане не вижу никакой причины, чтобы договор о нормализации отношений, подписанный между Турцией и Израилем, в каком-то плане был бы задержан", - подчеркнул дипломат.

    По его словам, Израиль рассчитывает на развитие отношений между странами в соответствии с принятым ранее планом.

    Израиль и Турция подписали соглашение о нормализации отношений 28 июня. Чтобы документ вступил в силу, его должны одобрить парламенты двух стран.

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