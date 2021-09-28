Посол Ирана в РФ: Завершение карабахского конфликта активизирует экономическое сотрудничество региона

"Иран, Азербайджан и Россия играют очень важную роль, закладывая фундамент коридора Север-Юг".

"Иран, Азербайджан и Россия играют очень важную роль, закладывая фундамент коридора Север-Юг".

Об этом Report заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

По его словам, в настоящее время эти страны осуществляют успешное сотрудничество: "Взаимоотношения наших стран обязательно приведет к необходимому результату. Сейчас мы развиваем наше взаимодействие в частности в сфере железных и автомобильных дорог. Мы надеемся, что в скором времени закончим строительство железнодорожного участка Решт-Астара".

Посол выразил надежду на то, что завершение карабахского конфликта положит начало развитию и активации экономического сотрудничества между соседними странами.