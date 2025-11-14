Посол Азербайджана в Иране обсудил сотрудничество с губернатором Ардебиля

Посол Азербайджана в Иране Али Ализаде встретился в Тегеране с губернатором провинции Ардебиль Масудом Имами для обсуждения перспектив сотрудничества.

Как передает Report, об этом сообщило агентство İRNA.

Губернатор Имами представил инвестиционный потенциал Ардебиля в сфере туризма, сельского хозяйства, горнодобывающей и перерабатывающей промышленности и заявил о заинтересованности в привлечении иностранных инвестиций. Он также пригласил азербайджанского посла принять участие в предстоящем Международном инвестиционном форуме в Ардебиле.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в области транспорта и дорожного строительства, проведение совместных культурных и литературных мероприятий, а также вопросы урегулирования взаимных таможенных проблем.

Одним из ключевых результатов стало согласие сторон на подготовку соглашения о побратимстве между Ардебилем и одним из городов Азербайджана.

В завершение встречи стороны подтвердили намерение продолжить диалог и обеспечить реализацию достигнутых договоренностей.