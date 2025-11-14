Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Посол Азербайджана в Иране обсудил сотрудничество с губернатором Ардебиля

    В регионе
    • 14 ноября, 2025
    • 11:34
    Посол Азербайджана в Иране Али Ализаде встретился в Тегеране с губернатором провинции Ардебиль Масудом Имами для обсуждения перспектив сотрудничества.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство İRNA.

    Губернатор Имами представил инвестиционный потенциал Ардебиля в сфере туризма, сельского хозяйства, горнодобывающей и перерабатывающей промышленности и заявил о заинтересованности в привлечении иностранных инвестиций. Он также пригласил азербайджанского посла принять участие в предстоящем Международном инвестиционном форуме в Ардебиле.

    На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в области транспорта и дорожного строительства, проведение совместных культурных и литературных мероприятий, а также вопросы урегулирования взаимных таможенных проблем.

    Одним из ключевых результатов стало согласие сторон на подготовку соглашения о побратимстве между Ардебилем и одним из городов Азербайджана.

    В завершение встречи стороны подтвердили намерение продолжить диалог и обеспечить реализацию достигнутых договоренностей.

    Али Ализаде Тегеран посол Ардебиль Масуд Имами
    Azərbaycanın Tehrandakı səfiri Ərdəbil valisi ilə ikitərəfli münasibətləri müzakirə edib
    Azerbaijani envoy to Iran, Ardabil governor discuss expanding cooperation

