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    Посол Армении в Беларуси считает неправильным свой отзыв из страны

    Мы должны пытаться найти наилучший выход из этой ситуации

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Посол Армении в Беларуси Армен Хачатрян, несмотря на позицию Минска в вопросе Лапшина, считает неправильным отзыв посла Армении из Беларуси в качестве демарша, а также другие подобные шаги.

    Как передает Report, об этом посол Армении в Беларуси заявил в беседе с Радио «Азатутюн».

    «Мы должны сохранять дипломатические отношения, поскольку в ряде международных организаций мы действуем совместно, мы должны пытаться найти наилучший выход из этой ситуации», - сказал Армен Хачатрян.

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