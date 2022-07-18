Послы стран ЕС и Израиля посетили Винницу

В понедельник, 18 июля, послы ЕС и Израиля в составе 20 дипломатов посетили Винницу.

В понедельник, 18 июля, послы ЕС и Израиля в составе 20 дипломатов посетили Винницу.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

"Сегодня здесь делегация послов стран ЕС и Израиля - 20 дипломатов приехали поддержать винничан", - написал он.

Он отметил, что Россия уже применила против Украины более 3 тыс. крылатых ракет.

"14 июля ракеты "Калибр" попали в дом культуры, автостоянку возле больницы и парк… Три ракеты - цена жизни 24 человек, - напомнил он. - Трое детей - 4-летняя Лиза, 7-летний Максим и 8-летний Кирилл… В больницах до сих пор 63 раненых. Четырех тяжелобольных перевезли в больницы Львова и Польши… Двое пациентов - в критическом состоянии", - отметил он.

По словам Борзова, сейчас площадь Победы в Виннице перекрыта.

"Работают следователи. Общественный транспорт проезжает не останавливаясь... А фасад Дома офицеров выстоял. Обратился к дипломатам с просьбой помочь его спасти", - рассказал он.