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Послы стран ЕС и Израиля посетили Винницу

Послы стран ЕС и Израиля посетили Винницу В понедельник, 18 июля, послы ЕС и Израиля в составе 20 дипломатов посетили Винницу.
В регионе
18 июля 2022 г. 18:49
Послы стран ЕС и Израиля посетили Винницу

В понедельник, 18 июля, послы ЕС и Израиля в составе 20 дипломатов посетили Винницу.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

"Сегодня здесь делегация послов стран ЕС и Израиля - 20 дипломатов приехали поддержать винничан", - написал он.

Он отметил, что Россия уже применила против Украины более 3 тыс. крылатых ракет.

"14 июля ракеты "Калибр" попали в дом культуры, автостоянку возле больницы и парк… Три ракеты - цена жизни 24 человек, - напомнил он. - Трое детей - 4-летняя Лиза, 7-летний Максим и 8-летний Кирилл… В больницах до сих пор 63 раненых. Четырех тяжелобольных перевезли в больницы Львова и Польши… Двое пациентов - в критическом состоянии", - отметил он.

По словам Борзова, сейчас площадь Победы в Виннице перекрыта.

"Работают следователи. Общественный транспорт проезжает не останавливаясь... А фасад Дома офицеров выстоял. Обратился к дипломатам с просьбой помочь его спасти", - рассказал он.

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Версия на азербайджанском языке Aİ ölkələri və İsrailin səfirləri Vinnitsaya səfər ediblər
Версия на английском языке Ambassadors of EU countries and Israel visited Vinnytsia

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