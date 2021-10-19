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Послы 10 стран вызваны в МИД Турции

Послы 10 стран вызваны в МИД Турции Послы США, Германии, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Швеции, Канады, Норвегии и Новой Зеландии в Анкаре вызваны в МИД Турции.
В регионе
19 октября 2021 г. 03:41
Послы 10 стран вызваны в МИД Турции

Послы США, Германии, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Швеции, Канады, Норвегии и Новой Зеландии в Анкаре вызваны в МИД Турции.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщают источники в турецком МИД.

Согласно информации, дипломаты приглашены во внешнеполитическое ведомство в связи с высказываниями, озвученными ими в соцсетях по поводу судебного процесса над Османом Кавалой, обвиняемым турецкими властями в причастности к попытке госпереворота, предпринятого в Турции террористической организацией FETÖ в июле 2016 года.

Дипломаты призывали освободить Кавалу, заявив, что суд над ним якобы "бросает тень на демократию и верховенство права в Турции".

Ожидается, что главы дипмиссий прибудут в МИД Турции утром во вторник.

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