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Последствия мощной ракетной атаки на Чернигов

Последствия мощной ракетной атаки на Чернигов С прошлой ночи и до полудня российские военные нанесли массированные воздушные удары по Киевской, Сумской и Черниговской областям Украины. Хотя некоторые атаки были предотвращены на фоне многочасовой воздушной тревоги, в Черниговской области, граничащей с
В регионе
17 апреля 2024 г. 17:33
Последствия мощной ракетной атаки на Чернигов

С прошлой ночи и до полудня российские военные нанесли массированные воздушные удары по Киевской, Сумской и Черниговской областям Украины. Хотя некоторые атаки были предотвращены на фоне многочасовой воздушной тревоги, в Черниговской области, граничащей с Беларусью и Россией, есть обширные разрушения.

Как восточноевропейскому бюро Report сообщили в Черниговской областной военной администрации, в результате атак на электростанции недалеко от центра города разрушены гражданские объекты. По последним данным, погибли 15 мирных жителей, ранения получили более 60 человек.

Представитель командования Воздушных Сил ВС Украины Илья Евлаш рассказал Report о последствиях этой масштабной ракетной атаки: "Враг атаковал с территории России украинский город Чернигов, расположенный недалеко от границы с РФ. Ракеты поразили один из объектов гражданской инфраструктуры".

Евлаш также отметил, что одной из сложностей в предотвращении подобных атак является то, что место запуска ракет находится в непосредственной близости от территории Украины.

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Версия на английском языке ФотоHeavy attack on city of Chernihiv, Ukraine - PHOTOS
Версия на азербайджанском языке ФотоUkraynanın Çerniqov şəhərinə ağır hücum - FOTOREPORTAJ

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