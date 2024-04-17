В Чернигове в результате ракетного удара погибли 14 человек

Число погибших в результате ракетного удара ВС России по Чернигову возросло до 14 человек.

Число погибших в результате ракетного удара ВС России по Чернигову возросло до 14 человек.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника начальника Черниговской ОВА Андрея Подорвана.

"Количество погибших, к сожалению, возросло до 14. Также более 60 человек получили ранения разной степени, среди них трое детей... Госпитализированы несколько десятков детей в больницы города Чернигова, всем им предоставляется соответствующая помощь", - сообщил он.

Поисково-спасательные работы в Чернигове продолжаются. По словам советника начальника Черниговской ОВА, есть без вести пропавшие, которые пока не выходят на связь.

ВС РФ утром 17 апреля нанесли три ракетных удара по Чернигову, применив "Искандеры". Удар был по центральному району города.