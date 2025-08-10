После землетрясения на западе Турции зафиксированы семь афтершоков

О нас

10 августа 2025 г. 22:35
После землетрясений на западе Турции зарегистрировано семь афтершоков магнитудой более 3.

Как передает Report, об этом сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD).

Природное явление ощущалось в провинциях Маниса, Измир, Ушак и Бурса. В настоящее время поисково-спасательные мероприятия продолжаются.

Отметим, что в результате землетрясения магнитудой 6,1, произошедшего в районе Сындыргы провинции Балыкесир, разрушено 10 зданий. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров.

В городе Манисе, как указывали местные СМИ, также произошли два землетрясения подряд. Природные явления были зарегистрированы магнитудой 4.6 и 4.3.

