После землетрясения на западе Турции зафиксированы семь афтершоков

После землетрясений на западе Турции зарегистрировано семь афтершоков магнитудой более 3.
Как передает
Природное явление ощущалось в провинциях Маниса, Измир, Ушак и Бурса. В настоящее время поисково-спасательные мероприятия продолжаются.
Отметим, что в результате землетрясения магнитудой 6,1, произошедшего в районе Сындыргы провинции Балыкесир, разрушено 10 зданий. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров.
В городе Манисе, как указывали местные СМИ, также произошли два землетрясения подряд. Природные явления были зарегистрированы магнитудой 4.6 и 4.3.