Премьер-министр Турции примет участие в Давосском форуме впервые с 2009 года

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Ахмед Давудоглу примет участие на предстоящем в Давосе (Швейцария) Всемирном экономическом форуме.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, мероприятие состоится 22-24 января.

Напомним, что в 2009 году тогдашний премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган, участвовавший вместе с президентом Израиля Шимоном Пересом на заседании "Газа - модель мира на Среднем Востоке", заявил, что не примет участие в мероприятии.

Он упрекнул Израиль за события в Газе, и встав, сделал Ш.Пересу замечание, сказав "one minute" (минуточку), а затем добавил: "Я больше не вернусь в Давос".

Вслед за этим Эрдоган покинул заседание. С того времени Турция ни разу не была представлена на форуме на уровне премьер-министров.