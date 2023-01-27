Посла Дании в Анкаре вызвали в МИД

Посол Дании в Анкаре Данни Аннан был вызван в пятницу в МИД Турции из-за того, что власти королевства согласовали акцию возле посольства республики в Копенгагене, участники которой намерены совершить оскорбительные действия в отношении Корана.

Посол Дании в Анкаре Данни Аннан был вызван в пятницу в МИД Турции из-за того, что власти королевства согласовали акцию возле посольства республики в Копенгагене, участники которой намерены совершить оскорбительные действия в отношении Корана.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в турецком МИД.

"Посол Дании в Анкаре только что был вызван в наше министерство, когда мы узнали, что сегодня в Дании была разрешена акция возле турецкого посольства в Копенгагене, предусматривающая нападки на нашу священную книгу, Коран", - сказал собеседник агентства.

МИД "решительно осудил согласование этой провокационной акции, которая представляет собой преступление на почве ненависти". Такое отношение Дании, как сообщили в ведомстве, неприемлемо. Послу указали, что Анкара ждет от датских властей, что они не допустят проведения этого мероприятия. Акция, как ожидается, может пройти в пятницу.