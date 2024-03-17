Поселок Белгородской области перешел под контроль российских добровольцев

Российские добровольцы заявили, что контролируют поселок Горьковской Белгородской области.
Как передает Report, об этом в Telegram сообщает Легион "Свобода России".
"Поселок Горьковский Белгородской области - под контролем российских освободительных сил. Отличная совместная работа РОС с ичкерийскими добровольцами", - говорится в заявлении.
Напомним, 12 марта "Русский добровольческий корпус" совместно с двумя другими подразделениями прорвали границу с Россией и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в частности, в Белгородской и Курской областях.