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Поселок Белгородской области перешел под контроль российских добровольцев

Поселок Белгородской области перешел под контроль российских добровольцев Российские добровольцы заявили, что контролируют поселок Горьковской Белгородской области.
В регионе
17 марта 2024 г. 16:07
Поселок Белгородской области перешел под контроль российских добровольцев

Российские добровольцы заявили, что контролируют поселок Горьковской Белгородской области.

Как передает Report, об этом в Telegram сообщает Легион "Свобода России".

"Поселок Горьковский Белгородской области - под контролем российских освободительных сил. Отличная совместная работа РОС с ичкерийскими добровольцами", - говорится в заявлении.

Напомним, 12 марта "Русский добровольческий корпус" совместно с двумя другими подразделениями прорвали границу с Россией и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в частности, в Белгородской и Курской областях.

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