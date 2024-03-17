Поселок Белгородской области перешел под контроль российских добровольцев

Российские добровольцы заявили, что контролируют поселок Горьковской Белгородской области.

Российские добровольцы заявили, что контролируют поселок Горьковской Белгородской области.

Как передает Report, об этом в Telegram сообщает Легион "Свобода России".

"Поселок Горьковский Белгородской области - под контролем российских освободительных сил. Отличная совместная работа РОС с ичкерийскими добровольцами", - говорится в заявлении.

Напомним, 12 марта "Русский добровольческий корпус" совместно с двумя другими подразделениями прорвали границу с Россией и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в частности, в Белгородской и Курской областях.