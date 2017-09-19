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    Порошенко заявил, что американское вооружение поможет Киеву освободить Донбасс

    Благодаря сотрудничеству с Вашингтоном были спасеня жизни многих украинских военных
    © Flashnord.com

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что американское вооружение поможет Киеву освободить Донбасс.

    Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

    «Прежде всего американское вооружение сможет помочь нам освободить Донбасс и возвратить украинские территории», — цитирует Порошенко "Интерфакс-Украина".

    Также глава государства отметил, что благодаря сотрудничеству с Вашингтоном были спасеня жизни многих украинских военных.

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