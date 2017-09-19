https://report.az/storage/news/e0339c0d1ad32123436d421cf5abb6a7/a05df390-5ddf-4874-8496-9d693bc55941_292.jpg© Flashnord.com
Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что американское вооружение поможет Киеву освободить Донбасс.
Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
«Прежде всего американское вооружение сможет помочь нам освободить Донбасс и возвратить украинские территории», — цитирует Порошенко "Интерфакс-Украина".
Также глава государства отметил, что благодаря сотрудничеству с Вашингтоном были спасеня жизни многих украинских военных.
News DepartmentАвтор новости