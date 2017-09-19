Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что американское вооружение поможет Киеву освободить Донбасс.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

«Прежде всего американское вооружение сможет помочь нам освободить Донбасс и возвратить украинские территории», — цитирует Порошенко "Интерфакс-Украина".

Также глава государства отметил, что благодаря сотрудничеству с Вашингтоном были спасеня жизни многих украинских военных.