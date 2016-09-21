Порошенко: на Донбассе находятся 38 тыс. представителей незаконных военных формирований

Баку. 21 Сентября. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко заявил, что 38 тыс. представителей незаконных военных формирований находятся на Донбассе.

Как передает Report, об этом он сказал в своем выступлении в ходе общих прений Генеральной ассамблеи ООН.

«Примерно 38 тыс. незаконных военных формирований находятся на Донбассе, и огромная часть - наемники из России, эти силы вооруженные до зубов Россией», - сказал глава Украинского государства.

По его словам, это не преувеличение, поскольку они имеют в своем распоряжении более 700 танков, 1,2 тыс. бронемашин, более тысячи артиллерийских систем и более 300 систем запуска ракет переносного формата.