Помощь Армении России подтверждена спутниковыми снимками

Телеканал Haber Global раскрыл новые сенсационные подробности отправки Арменией в Россию 4 боевых самолета типа Су-30 вместе с пилотами для использования в войне против Украины.

Телеканал Haber Global раскрыл новые сенсационные подробности отправки Арменией в Россию 4 боевых самолета типа Су-30 вместе с пилотами для использования в войне против Украины.

Как передает Report, телеканал напоминает, что после того, как СМИ со ссылкой на турецкие разведданные обнародовали впервые данную информацию, Армения пошла по пути отрицания. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что "эти новости не соответствуют действительности", и заверил, что армянские самолеты "никогда не покидали территорию страны".

Однако новые факты разоблачают ложь Еревана. Так, согласно данным телеканала, самолеты были отправлены в Россию 23 марта 2022 года. Пунктом отправления был аэропорт Эребуни в Ереване. В 12:50 по местному времени вылетели 4 истребителя Су-30 армянских летчиков. Самолеты пролетели через город Ашагы Гаранлыг Гейчинского района и достигли конечной остановки в России в 13:14.

Спутниковые фотографии также подтвердили эту информацию.

На первом из спутниковых снимков, сделанных 18 марта 2022 года, на авиабазе в Армении видны 4 боевых самолета типа Су-30.

На втором снимке, сделанном 25 марта, в том же месте был другой вид. На этих новых снимках отсутствуют отправленные в Россию самолеты Су-30. Где они, там МиГ-29.

"Таким образом, предоставив свои самолеты и пилотов в распоряжение российской армии, Армения стала партнером во вторжении на Украину и стороной в войне, начатой ​​Россией. Армения, как и Россия, рискует стать мишенью западных санкций", - подчеркивает телеканал.

Авторы сюжета отмечают, что утечка конфиденциальной информации в прессу поставила Армению в затруднительное положение перед Россией и между двумя странами вспыхнула дипломатическая напряженность:

"Армения спешно перебросила из Сирии 4 боевых самолета типа Су-30, чтобы восполнить пробел и ​​скрыть инцидент. Таким образом, была предпринята попытка создать представление о том, что самолеты, принадлежащие Армении, никогда не покидали страну, однако спутниковые снимки не смогли этого опровергнуть. Армения солгала мировому общественному мнению. Сейчас все взоры прикованы к реакции Запада. Теперь вопрос: закроет ли мир на это глаза или возложит на Армению ответственность за свои действия и введет санкции?".