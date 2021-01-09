Политолог: В мире много террористических организаций, основу которых составляют армяне

Александром Перенджиевым. Интервью российского бюро Report с известным политологом, военным экспертом

- 44 года назад в Москве произошла серия терактов. 8 января 1977 года прогремело три взрыва в московском метро: первая бомба взорвалась на перегоне между станциями "Измайловская" и "Первомайская", две другие – на ведущей к Красной площади улице 25 октября (ныне Никольская). Как показало дальнейшее расследование, преступниками оказались члены Национальной объединенной партии Армении Степан Затикян, Завен Багдасарян и Акоп Степанян. Как на эту трагедию отреагировало руководство страны?

- С такими террористическими актами Москва тогда столкнулась впервые. Они несли политический характер. В эпоху самого стабильного времени для СССР, когда убийство даже одного человека воспринималось как страшное явление, теракт 8 января был чрезвычайным происшествием заоблачного масштаба. Безусловно, были приложены все усилия, чтобы расследовать данное преступление. Это было воспринято как серьезный вызов против руководства страны.

-Были ли, на ваш взгляд, какие-либо предпосылки? Какова была цель этих терактов?

- Обычно террористы своими действиями пытаются выставить руководству свои требования. Однако в этой истории получилось так, что они начали доносить их только в суде. Чем руководствовались террористы, чего они добивались тогда никто не знал и не понимал. Но сам ход расследования вывел на, так называемый, армянский след. Как выяснилось позже, организаторами теракта были армянские националисты, которые ставили перед собой задачу борьбы за "великую Армению". Вопрос о том, ограничивался ли круг националистической организации только тремя преступниками или был шире, остается открытым. Уже тогда в армянской СССР существовали такие группы. Их прикрывало само руководство Армении.

-В мировой истории есть немало примеров проявления армянского терроризма. Какую опасность он представляет сегодня?

- По всему миру очень много различных террористических организаций, основу которых составляют этнические армяне. В армянском сообществе они имеют серьезные исторические корни. Болезнь армянского национализма всегда перерастает в отдельные виды экстремизма. Идеи "великой Армении" присутствуют постоянно. А реализоваться они могут за счет отъема у других народов их земель и уничтожения людей, проживающих там. Это происходит не только военным путем, но и террором.

- Можно ли считать минирование Карабахских земель экстремизмом?

- Безусловно, это имеет отношение к экстремизму. Ведь речь идет, прежде всего, о разжигании межнациональной вражды с помощью таких методов. Необходимо способствовать диалогу азербайджанцев и армян, проживающих на территории Карабаха. Миротворцы там и находятся для того, чтобы армянский народ не боялся начать этот диалог в целях восстановления мирной жизни. Однако руководство официального Еревана не заинтересовано в этом диалоге. Один из механизмов разжигания вражды – минные поля. Тут просматривается коварный план армянского руководства втянуть миротворцев в военный конфликт с Азербайджаном для дальнейшего столкновения России с Турцией.