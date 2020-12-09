Политолог: Реваншизм в Армении закончится уничтожением ее государственности

"Данные заявления работают не на то, чтобы способствовать развитию Армении, а на то, чтобы она была уничтожена"

"В настоящее время армянские блогеры стали выступать за реванш в войне с Азербайджаном. Данные заявления работают не на то, чтобы способствовать развитию Армении, а на то, чтобы она была уничтожена. Хотелось бы напомнить, что Азербайджан вел боевые действия на своей территории и совершенно не нападал на территорию Армении. Поэтому все возвращенные земли - это исключительно азербайджанские территории, которые никогда армянскими не являлись". Об этом российскому бюро Report заявил российский политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев.

"И здесь есть очень важный момент. Когда мы говорим о реванше со стороны Армении, надо понимать, что на практике это означает агрессию Армении против Азербайджана. Именно агрессию. Реваншисты этого не понимают. Они настолько привыкли воспринимать чужие земли своими, что забывают, что они принадлежат другой стране. И попытка официальным Ереваном вернуть что-то военным путем будет расцениваться именно как агрессия Армении против Азербайджана со всеми вытекающими последствиями. Первый момент заключается в том, Россия не даст реализоваться этим реваншистским настроениям, потому что Россия - гарант безопасности на Южном Кавказе. Во-вторых, другие страны ОДКБ выступят против. При этом все страны ОДКБ, они не захотят, чтобы их член вел такую агрессивную политику. Они уважают целостность Азербайджана и других государств", - сказал он.

"Если даже гипотетически предположить, что Армения выйдет из ОДКБ и выгонит 102-ую базу, заявив, что она не желает вмешательства России и других стран ОДКБ, то для Армении это будет иметь плачевные последствия. Она столкнется с ответными действиями не только Азербайджана, но и Турции, что закончится уничтожением армянской государственности как таковой. Реваншизм в Армении - это политика уничтожения армянского государства. Армяне должны отказаться от политики реваншизма и приступить к политике развития в пределах своей территории и не облизываться на территорию соседнего государства",- заключил Перенджиев.