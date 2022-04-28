Казахстанский политолог: Необходимо возбудить уголовное дело на Кеосаяна

Казахстанский политолог Досым Сатпаев призывает открыть уголовное дело на российского телеведущего армянского происхождения Тиграна Кеосаяна за его высказывания в адрес казахстанского народа в видеообращении.

Казахстанский политолог Досым Сатпаев призывает открыть уголовное дело на российского телеведущего армянского происхождения Тиграна Кеосаяна за его высказывания в адрес казахстанского народа, который он сделал в своем видеообращении.

Как передает Report, об это политолог написал в Instagram.

“Надо и дальше заводить на него уголовное дело, как это недавно сделал Азербайджан, возбудив уголовное дело в отношении российского депутата Михаила Делягина за аналогичные высказывания по четырем статьями УК Азербайджана: 101.2 (призыв к агрессивной войне), 214.2.3 (терроризм-угроза применения оружия), 283.2.1 и 283.2.2 (национальная, социальна и религиозная ненависть)»,- написал Сатпаев.

Он отметил, что вещание российских пропагандистских каналов в Казахстане приводят к «гигантским дырам в безопасности страны, увеличивая раскол в обществе и еще больше провоцируя кризис идентичности у части населения», и что политика Казахстана уже отличается от Российской.

Комментируя угрозу со стороны Кеосаяна войной на примере Украины, политолог отметил, что именно украинский опыт показывает, где именно Казахстан должен укрепить свои уязвимые зоны.