Устанавливаются обстоятельства нападения на политика Касьянова в Москве

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Полицейские устанавливают обстоятельства нападения на политика Михаила Касьянова, которое произошло накануне вечером в центре Москвы. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Отмечается, что расследование проводится пока в рамках не уголовного, а административного законодательства.

Ранее СМИ сообщали, что на политика в ресторане в центре Москвы напали неизвестные и кинули в него торт, выкрикивая угрозы. Сам Касьянов обратился в отделение полиции в районе Китай-город, где написал заявление о привлечении нападавших к ответственности за угрозу его жизни и безопасности.



