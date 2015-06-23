Полиция разогнала митинг в центре Еревана

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ В центре Еревана полиция разогнала во вторник утром митинг, который проводился в знак протеста против повышения тарифов на электроэнергию. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, мощными струями водометов участники акции были оттеснены с проспекта Маршала Баграмяна в сторону оперного театра.

В полицейские отделения доставлены также десятки участников акции, среди задержанных есть журналисты.

Участники акции протеста, которые с 19 июня проводили трехдневную сидячую демонстрацию на Площади Свободы в знак протеста против повышения тарифов на электроэнергию, направились в понедельник вечером к зданию администрации президента Армении, однако были остановлены полицией неподалеку, в самом начале проспекта Маршала Баграмяна. Полицейские выстроили кордоны и стянули водометы в нескольких сотнях метрах от здания президентской администрации.

За несколько часов до этого, полиция распространила заявление, в котором предупредила, что имеет право применить силу против нарушителей закона.