Полиция Еревана пытается разобрать баррикады из мусорных баков на проспекте Баграмяна

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Полиция пытается изъять стоящие на проспекте Маршала Баграмяна в центре армянской столицы мусорные баки, которые выстроены демонстрантами поперек улицы в качестве баррикад. Органы правопорядка просят не препятствовать их действиям, cообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Тем не менее, пока не удается конфисковать контейнеры и вернуть их компании-оператору по уборке мусора в Ереване "Санитек", которой они принадлежат. Митингующие поднялись на сооруженную баррикаду, не давая полицейским с ними ничего сделать.

Стражи порядка в настоящее время пытаются объяснить людям, что контейнеры присвоены противоправно. "Компания ("Санитек") заявила, что ее имущество, а именно, мусорные баки, были незаконно присвоены и перенесены, а также повреждены", - сказал полковник полиции Арсен Айвазян, находящийся на месте событий.

В свою очередь заместитель начальника полиции Еревана Валерий Осипян призвал участников акции не препятствовать следственным действиям, пригрозив в противном случае правовыми последствиями.

17 июня 2015 года Комиссия по регулированию общественных услуг Армении, рассмотрев заявку распределительной компании "Электрические сети Армении", частично удовлетворила ее, приняв решение с 1 августа текущего года повысить тарифы на электричество на 16%.

В тот же день в центре Еревана прошла акция протеста против такого шага. 19 июня аналогичные акции прошли в других крупнейших городах Армении. 23 июня полиция применила силу при разгоне митинга в столице. В результате пострадали 18 человек, из которых 11 полицейских, 237 человек были задержаны, но вскоре отпущены.

Тем не менее, вскоре демонстранты вновь вышли на проспект Маршала Баграмяна в районе Дома писателей для проведения мирной акции протеста, которая уже седьмой день не прекращается в армянской столице.