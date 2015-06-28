​Полиция Еревана призывает граждан разойтись и не перекрывать улицы

Баку. 28 Июня. REPORT.AZ/ Полиция Армении намерена к полуночи восстановить движение по проспекту Баграмяна в центре Еревана, где больше недели проходит бессрочная акция против запланированного повышения цен.

Как передает Report, об этом сказал заместитель начальника полиции Еревана Валерий Осипян.

"Полиция призывает граждан разойтись после сегодняшнего митинга вечером или вернуться на площадь Свободы, не перекрывать улицы", - сказал заместитель начальника полиции Еревана Валерий Осипян.

По его мнению, субботнее заявление президента Армении Сержа Саргсяна является победой протестующих, а значит они должны покинуть улицы, как и обещали.

В субботу Саргсян приостановил действие указа о повышении тарифов на электроэнергию.

Он заявил, что правительство страны временно возьмет на себя все расходы, связанные с повышением тарифов на электроэнергию, до конца аудита в компании "Электросети Армении".