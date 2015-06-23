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    ​Полиция Еревана предупредила о готовности применить силу против демонстрантов

    В Ереване несколько тысяч человек направились к резиденции президента

    Баку. 23 Июня. REPORT.AZ/ Полиция Еревана предупредила участников массовой демонстрации, что может применить силу в случае продолжения акции.

    Как передает Report, об этом сообщает портал «Новости Армения».

    «Полиция предупреждает, что во время осуществления своих полномочий имеет право применить силу и специальные средства против правонарушителей», — отметили в полиции.

    Ранее стало известно, что в Ереване несколько тысяч человек направились к резиденции президента Сержа Саргсяна, протестуя против повышения цен на электроэнергию.

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