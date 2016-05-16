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    Полицейский задержан по делу о драке на Хованском кладбище Москвы

    В результате массовой драки на кладбище, в которой участвовали около 200 человек, погибли трое

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ По делу о массовой драке на Хованском кладбище в Москве задержан сотрудник патрульно-постовой службы полиции ОМВД по району Хамовники. 

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, факт задержания полицейского подтвердили в Главном управлении МВД по Москве.

    На кладбище в субботу произошла массовая драка, в результате которой погибли три человека.

    Кроме того, российские агентства передают, что в понедельник был задержан бывший директор Хованского кладбища Юрий Чабуев.

    Официального подтверждения этой информации нет, в МВД и СКР отказались от комментариев.

    Ранее Чабуева уволили с должности. Сейчас решается вопрос о его аресте.

    В результате массовой драки на кладбище, в которой участвовали около 200 человек, погибли трое. Более десяти человек до сих пор остаются в больницах.

    В столкновениях использовались биты, арматура и огнестрельное оружие.

    Прибывшая на место драки полиция задержала около 90 человек.

    В пресс-службе ГУМВД по Москве заявили, что с одной стороны в конфликте участвовали нелегальные мигранты, которые работали на кладбище по найму частным порядком.

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