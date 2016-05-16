Полицейский задержан по делу о драке на Хованском кладбище Москвы

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ По делу о массовой драке на Хованском кладбище в Москве задержан сотрудник патрульно-постовой службы полиции ОМВД по району Хамовники.
Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, факт задержания полицейского подтвердили в Главном управлении МВД по Москве.
На кладбище в субботу произошла массовая драка, в результате которой погибли три человека.
Кроме того, российские агентства передают, что в понедельник был задержан бывший директор Хованского кладбища Юрий Чабуев.
Официального подтверждения этой информации нет, в МВД и СКР отказались от комментариев.
Ранее Чабуева уволили с должности. Сейчас решается вопрос о его аресте.
В результате массовой драки на кладбище, в которой участвовали около 200 человек, погибли трое. Более десяти человек до сих пор остаются в больницах.
В столкновениях использовались биты, арматура и огнестрельное оружие.
Прибывшая на место драки полиция задержала около 90 человек.
В пресс-службе ГУМВД по Москве заявили, что с одной стороны в конфликте участвовали нелегальные мигранты, которые работали на кладбище по найму частным порядком.
News DepartmentАвтор новости
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