Пока не согласована дата очередной встречи комиссий Азербайджана и Армении по делимитации

Следующая встреча комиссий Азербайджана и Армении по делимитации пройдет в конце января.

Следующая встреча комиссий Азербайджана и Армении по делимитации намечена на конец января, однако точная дата и место не согласованы.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

По его словам, эти вопросы пока обсуждаются.

Григорян сообщил, что согласно предварительным договоренностям, на заседании в первую очередь будет рассмотрен проект положения о совместной деятельности комиссий, в котором должны быть четко определены виды юридически значимых документов и правовых актов, подлежащих использованию в совместной работе.

Последний раз комиссии Армении и Азербайджана по делимитации границы состоялось 30 ноября на Иджеванском и Казахском участках границы под руководством вице-премьеров Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева, пишет издание. Всего прошло 5 таких встреч.