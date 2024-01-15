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Пока не согласована дата очередной встречи комиссий Азербайджана и Армении по делимитации

Пока не согласована дата очередной встречи комиссий Азербайджана и Армении по делимитации Следующая встреча комиссий Азербайджана и Армении по делимитации пройдет в конце января.
В регионе
15 января 2024 г. 14:55
Пока не согласована дата очередной встречи комиссий Азербайджана и Армении по делимитации

Следующая встреча комиссий Азербайджана и Армении по делимитации намечена на конец января, однако точная дата и место не согласованы.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

По его словам, эти вопросы пока обсуждаются.

Григорян сообщил, что согласно предварительным договоренностям, на заседании в первую очередь будет рассмотрен проект положения о совместной деятельности комиссий, в котором должны быть четко определены виды юридически значимых документов и правовых актов, подлежащих использованию в совместной работе.

Последний раз комиссии Армении и Азербайджана по делимитации границы состоялось 30 ноября на Иджеванском и Казахском участках границы под руководством вице-премьеров Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева, пишет издание. Всего прошло 5 таких встреч.

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Версия на английском языке Date for next meeting of Azerbaijani and Armenian delimitation commissions not yet been agreed upon
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Ermənistanın delimitasiya üzrə komissiyalarının növbəti iclasının vaxtı hələ razılaşdırılmayıb

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