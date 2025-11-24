Пограничники Грузии будут размещены на военных кораблях Турции в рамках операции НАТО

Начальник пограничной полиции Грузии Давид Тамазашвили встретился с послом Турции в Грузии Али Кааном Орбаем и военным атташе, полковником Ильханом Октендуралом.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в пресс-службе погранполиции Грузии.

На встрече Давид Тамазашвили и Ильхан Октендурал подписали техническое соглашение о размещении сотрудников Департамента береговой охраны МВД Грузии на кораблях Военно-морских сил Турецкой Республики в ходе их участия в морской операции НАТО "Sea Guardian" (OSG).

Соглашение предусматривает регулирование двусторонних обязательств относительно деталей развертывания, дислокации, обязанностей и ответственности тактического подразделения Департамента береговой охраны Погранполиции Грузии на судах ВМС Турции в рамках операции.

"В мае 2022 года Североатлантический альянс предоставил Грузии статус оперативного партнера морской операции OSG. Примечательно, что Грузия стала первой страной, не входящей в НАТО, получившей этот статус в результате прохождения соответствующими подразделениями необходимой сертификации. На основании этого решения Грузия уполномочена оказывать альянсу поддержку в обеспечении морской безопасности", - говорится в заявлении Пограничной полиции Грузии.