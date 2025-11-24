Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Пограничники Грузии будут размещены на военных кораблях Турции в рамках операции НАТО

    В регионе
    • 24 ноября, 2025
    • 12:05
    Начальник пограничной полиции Грузии Давид Тамазашвили встретился с послом Турции в Грузии Али Кааном Орбаем и военным атташе, полковником Ильханом Октендуралом.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в пресс-службе погранполиции Грузии.

    На встрече Давид Тамазашвили и Ильхан Октендурал подписали техническое соглашение о размещении сотрудников Департамента береговой охраны МВД Грузии на кораблях Военно-морских сил Турецкой Республики в ходе их участия в морской операции НАТО "Sea Guardian" (OSG).

    Соглашение предусматривает регулирование двусторонних обязательств относительно деталей развертывания, дислокации, обязанностей и ответственности тактического подразделения Департамента береговой охраны Погранполиции Грузии на судах ВМС Турции в рамках операции.

    "В мае 2022 года Североатлантический альянс предоставил Грузии статус оперативного партнера морской операции OSG. Примечательно, что Грузия стала первой страной, не входящей в НАТО, получившей этот статус в результате прохождения соответствующими подразделениями необходимой сертификации. На основании этого решения Грузия уполномочена оказывать альянсу поддержку в обеспечении морской безопасности", - говорится в заявлении Пограничной полиции Грузии.

    Грузия Турция НАТО
    Gürcüstanın sərhəd polisləri NATO əməliyyatı çərçivəsində Türkiyə hərbi gəmilərində yerləşdiriləcək

