Gürcüstanın sərhəd polisləri NATO əməliyyatı çərçivəsində Türkiyə hərbi gəmilərində yerləşdiriləcək
- 24 noyabr, 2025
- 11:25
Gürcüstanın sərhəd polisləri NATO-nun dəniz təhlükəsizliyi əməliyyatı - "Sea Guardian" (OSG) çərçivəsində fəaliyyət göstərdiyi müddətdə Türkiyə Hərbi Dəniz Qüvvələrinin gəmilərinə yerləşdiriləcək.
"Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, bu barədə məlumat ölkənin Sərhəd Polisinin rəisi Davit Tamazaşvili Türkiyənin ölkədəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Ali Kaan Orbay və Türkiyənin müdafiə attaşesi polkovnik İlhan Öktendural ilə görüşdə imzalanan Sazişdə əks olunub.
Məlumata görə, saziş əməliyyat çərçivəsində Gürcüstan sahil mühafizə taktiki bölmələrinin Türkiyə hərbi gəmilərində yerləşdirilməsi, onların missiyası və öhdəliklərinin tənzimlənməsi ilə bağlı ikitərəfli mexanizmləri müəyyən edir.
Sərhəd Polisi, həmçinin qeyd edir ki, Türkiyə artıq NATO əməliyyatı çərçivəsində öz hərbi gəmilərində Gürcüstanın sahil mühafizə taktiki bölməsini qəbul etməyə hazır olduğunu bildirən ikinci dövlətdir.
Xatırladaq ki, 2022-ci ilin mayında Şimali Atlantika Alyansı Gürcüstana "Sea Guardian" əməliyyatı üzrə əməliyyat tərəfdaşı statusu verib. Bu statusu alan ilk qeyri-NATO ölkəsi olan Gürcüstan, uyğun sertifikatlaşma prosesini tamamladıqdan sonra dəniz təhlükəsizliyi sahəsində alyansa dəstək göstərmək səlahiyyətinə malik olub.
Gürcüstan Sərhəd Polisi bildirib ki, yeni saziş iki ölkə arasında təhlükəsizlik və müdafiə sahəsində əməkdaşlığı daha da gücləndirəcək.