​Поезд столкнулся с грузовиком в Челябинской области, есть пострадавшие

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Поезд столкнулся с грузовым автомобилем на неохраняемом переезде Курамино-Устиново Южно-Уральской железной дороги в Челябинской области.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

"На неохраняемом переезде Курамино-Устиново Южно- Уральской железной дороги тепловоз столкнулся с грузовым автомобилем. По предварительным данным, есть пострадавшие", - сказали в пресс-службе.

К месту ДТП направлены от МЧС две единицы техники и семь человек личного состава.

"По данной железнодорожной ветке пассажирских перевозок не осуществляется, ходит только грузовой состав, поэтому задержек в движении поездов нет", - добавили в ведомстве.