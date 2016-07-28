 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Поезд столкнулся с грузовиком в Челябинской области, есть пострадавшие

    К месту ДТП направлены от МЧС две единицы техники и семь человек личного состава

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Поезд столкнулся с грузовым автомобилем на неохраняемом переезде Курамино-Устиново Южно-Уральской железной дороги в Челябинской области.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

    "На неохраняемом переезде Курамино-Устиново Южно- Уральской железной дороги тепловоз столкнулся с грузовым автомобилем. По предварительным данным, есть пострадавшие", - сказали в пресс-службе.

    К месту ДТП направлены от МЧС две единицы техники и семь человек личного состава.

    "По данной железнодорожной ветке пассажирских перевозок не осуществляется, ходит только грузовой состав, поэтому задержек в движении поездов нет", - добавили в ведомстве.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi