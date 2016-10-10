Подписано межправсоглашение по проекту Турецкий поток

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Россия и Турция подписали в Стамбуле межправительственное соглашение по проекту строительства газопровода "Турецкий поток".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Anadolu.

Итогом переговоров президентов России Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана на 23-м Всемирном энергетическом конгрессе в Стамбуле стало подписание межправительственного соглашения по строительству газопровода "Турецкий поток".

С российской стороны документ подписал министр энергетики Александр Новак, с турецкой - министр энергетики и природных ресурсов этой страны Берат Албайрак.

Правительство России сегодня приняло решение пустить турецкую сельхозпродукцию на российский рынок, сообщил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой в Стамбуле президент России Владимир Путин. Первыми на российский рынок вернутся косточковые и цитрусовые, рассказал он. Глава России назвал это решение взаимовыгодным: РФ рассчитывает на то, что наполнение рынка турецкими фруктами будет способствовать снижению цен на них, для турецких партнёров это возвращение российского рынка, который оценивается примерно в 500 млн долларов в год.

Межправительственное соглашение о строительстве газопровода по дну Чёрного моря, известного как "Турецкий поток" предполагает сооружение двух ниток, его запуск планируется на конец 2019 года, сообщил Владимир Путин.

Помимо этого, Россия предоставит Турции скидку на газ, добавил он. Также Россия и Турция двигаются в направлении реализации планов главы Турции о создании в стране крупного газового хаба, рассказал Владимир Путин.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проинформировал о том, что достигнута чёткая договорённость ещё ускорить работу по сооружению атомной электростанции "Аккую". Здесь есть возможность догнать пропущенное за время кризиса время, уверен турецкий лидер.

Владимир Путин уточнил, что строительство "Аккую" предполагает не просто сооружение АЭС, но и создание новой высокотехнологичной сферы, передачу технологий и подготовка кадров.

В ходе переговоров большое внимание было уделено региональным проблемам, прежде всего ситуация в Сирии, рассказал Владимир Путин. РФ и Турция выступают за скорейшее прекращение кровопролития в этой стране, сообщил он.

Россия выступает за скорейший переход к политическому процессу, все кто действительно хочет мира в Сирии должны поддержать эту инициативу, подчеркнул Путин.

Общая позиция России и Турции по Сирии заключается в том, что надо сделать все для доставки гуманитарных грузов в Алеппо, вопрос в обеспечении безопасности доставки, рассказал президент России.

"Я проинформировал президента Турции о том, что мы предложили американцам отвести подразделения сирийских войск и оппозиционных сил от дороги Кастелло, по которой поставляются гуманитарные грузы в Алеппо с тем чтобы не повторялись провокации с нанесением ударов по гумколоннам. Американцы отказываются это сделать, то ли не могут, то ли не хотят", - отметил Владимир Путин.

Россия и Турция рассчитывают на то, что эта тема станет одной из главных на переговорах, которые запланированы на субботу в Швейцарии, рассказал глава РФ. Вместе с турецким президентам сделаем все, чтобы поддержать инициативу спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры по выводу подразделений не желающих сложить оружие из Алеппо для избежания кровопролития, пообещал он.

В заключение темы Владимир Путин проинформировал о достижении договорённостей интенсифицировать контакты по линии военных ведомств и спецслужб, а также сотрудничество в военно-технической сфере.

Турецкая сторона выступила с инициативой проведения перекрестных годов культуры и туризма, которую Россия поддержала, заявил Владимир Путин. Также будет расширено взаимодействие по другим направлениям, в частности в космосе. Роскосмос готов принять участие в создании и запуске турецких спутников, рассказал российский лидер.

В целом Россия и Турция твёрдо намерены продолжать нормализацию отношений, этим займётся межправительственная комиссия, заключил он.