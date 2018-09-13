Подозреваемые в причастности к отравлению Скрипалей дали свое первое интервью СМИ

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Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Подозреваемые британскими властями в причастности к инциденту в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов дали свое первое интервью СМИ. Как сообщает Report, А. Петров и Р. Боширов, дали интервью российскому телеканалу RT и Sputnik, в котором заявили, что раньше ничего не знали про Скрипалей.

"Я не знаю, вообще не слышал… до вот этой ситуации, пока не начался вот этот кошмар с нами, я не слышал эту фамилию, я не знал ничего про них", — заявил Боширов.

Александр Петров и Руслан Боширов заявили, что приняли решение дать интервью RT, чтобы их оставили в покое, и что выбрали форму интервью после обращения президента России Владимира Путина, который в ходе Восточного экономического форума призвал их рассказать все представителям СМИ.

По их словам, у них с собой не было духов, во флаконе которых, по мнению британской полиции, находилось отравляющее вещество, а если бы они были, то это вызвало бы вопросы у таможни и полиции. Александр Петров и Руслан Боширов отметили, что посетили Великобританию с деловыми целями и как туристы.

В начале марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон квалифицировал отравление Скрипаля как покушение на убийство, обвинив в этом Москву. В свою очередь Москва категорически это отрицает, и выразила согласие сотрудничать со следствием. 5 сентября британские прокуроры назвали имена россиян, подозреваемых в попытке убийства Скрипалей — это Александр Петров и Руслан Боширов. В Лондоне заявили, что санкция на отравление в Солсбери, вероятно, была получена от высшего руководства России.