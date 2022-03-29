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Подоляк: Переговоры в Стамбуле достаточны для организации встречи лидеров Украины и РФ

Подоляк: Переговоры в Стамбуле достаточны для организации встречи лидеров Украины и РФ Глава переговорной группы от Украины Давид Арахамия озвучил условия Киева по гарантиям безопасности в ходе переговоров с российской делегацией в Стамбуле при содействии турецкой стороны.
В регионе
29 марта 2022 г. 16:40
Подоляк: Переговоры в Стамбуле достаточны для организации встречи лидеров Украины и РФ

Глава переговорной группы от Украины Давид Арахамия озвучил условия Киева по гарантиям безопасности в ходе переговоров с российской делегацией в Стамбуле при содействии турецкой стороны.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, по его словам, 8 стран, в том числе Турция, могут выступить гарантами безопасности Украины.

"Украина хочет видеть гарантами страны Совета безопасности ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны также смогут присоединиться к договору по своему желанию", - пояснил он.

Член украинской делегации Александр Чалый в свою очередь отметил, что Украина готова к нейтралитету, если мирный договор будет согласован. "Если нам удастся закрепить ключевые положения, то Украина зафиксирует свой сегодняшний статус внеблокового и без ядерного государства в форме постоянного нейтралитета", - сказал он.

Советник руководителя Офиса президента Украина Михаил Подоляк заявил, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле достаточны для организации переговоров президентов двух стран.

"Имплементация решения договора по гарантиям безопасности будет идти по следующей схеме: сначала это будет референдум, на котором все граждане Украины выскажут свою позицию по этому договору, по тому, как он должен работать. После этого будет идти ратификация парламентами стран-гарантов и парламентом Украины. Это ключевое. То есть, мы должны получить поддержку общества, чтобы этот договор действительно был консолидирующим для нас", - приводит слова Подоляка РБК-Украина.

По его словам, в отдельном пункте договора предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры о статусе Крыма и Севастополя.

Он добавил, что вопрос относительно территорий востока Украины будет обсуждаться в рамках переговоров между президентами Украины и РФ Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

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Версия на английском языке Podolyak: Negotiations in Istanbul sufficient to organize meeting between leaders of Ukraine and Russia
Версия на азербайджанском языке Prezident Ofisi: “İstanbul danışıqlarının nəticələri prezidentlərin görüşü üçün kifayətdir”

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