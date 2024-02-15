Подавший в отставку министр экономики Армении стал фигурантом уголовного дела

Освобожденному 14 февраля от должности министра экономики Армении Ваану Керобяну предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о злоупотреблениях в процессе государственного тендера.

Освобожденному 14 февраля от должности министра экономики Армении Ваану Керобяну предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о злоупотреблениях в процессе государственного тендера.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Армении.

Керобян заявил о своей отставке 14 февраля. "Получилось так, что я больше не буду служить вам на посту министра экономики", - написал Керобян в соцсети.

Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что в рамках уголовного дела о злоупотреблениях в процессе государственного тендера обвинения предъявлены семи лицам, в частности, замминистру экономики, главе крупной ИТ-компании "Синерджи", ряду действующих и бывших сотрудников компании, в том числе супруге брата спикера парламента Армении.

В четверг СК Армении сообщил, что обвинение по данному делу предъявлено восьми лицам, из них один арестован.