О нас

Подавший в отставку министр экономики Армении стал фигурантом уголовного дела

Подавший в отставку министр экономики Армении стал фигурантом уголовного дела Освобожденному 14 февраля от должности министра экономики Армении Ваану Керобяну предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о злоупотреблениях в процессе государственного тендера.
В регионе
15 февраля 2024 г. 23:05
Подавший в отставку министр экономики Армении стал фигурантом уголовного дела

Освобожденному 14 февраля от должности министра экономики Армении Ваану Керобяну предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о злоупотреблениях в процессе государственного тендера.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Армении.

Керобян заявил о своей отставке 14 февраля. "Получилось так, что я больше не буду служить вам на посту министра экономики", - написал Керобян в соцсети.

Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что в рамках уголовного дела о злоупотреблениях в процессе государственного тендера обвинения предъявлены семи лицам, в частности, замминистру экономики, главе крупной ИТ-компании "Синерджи", ряду действующих и бывших сотрудников компании, в том числе супруге брата спикера парламента Армении.

В четверг СК Армении сообщил, что обвинение по данному делу предъявлено восьми лицам, из них один арестован.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ermənistanın keçmiş iqtisadiyyat nazirinə qarşı ittiham irəli sürülüb, həbs oluna bilər

Экслюзивные новости

В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 100 патентов на изобретения
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 100 патентов на изобретения
15 февраля 2024 г. 16:48
Член бюро COP: Азербайджан предпринял значительные шаги на пути к построению зеленой экономики
Член бюро COP: Азербайджан предпринял значительные шаги на пути к построению "зеленой" экономики
14 февраля 2024 г. 12:41
Аналитик: Для формирования правительства в Пакистане предстоят сложные переговоры
Аналитик: Для формирования правительства в Пакистане предстоят сложные переговоры
13 февраля 2024 г. 17:29
Министерство: Уральские авиалинии не согласовывали рейс Жуковский-Баку
Министерство: "Уральские авиалинии" не согласовывали рейс Жуковский-Баку
12 февраля 2024 г. 18:18
В Узбекистане в этом году пройдут парламентские выборы
В Узбекистане в этом году пройдут парламентские выборы
12 февраля 2024 г. 12:43
Министр: Оборонная промышленность Украины кардинально меняет ситуацию на поле боя
Министр: Оборонная промышленность Украины кардинально меняет ситуацию на поле боя
10 февраля 2024 г. 12:38
Украинский министр рассказал о производстве военных дронов в стране
Украинский министр рассказал о производстве военных дронов в стране
9 февраля 2024 г. 18:54
Политолог: ЕС стремится к большему контролю, но бессилен справиться с проблемами стран союза
Политолог: ЕС стремится к большему контролю, но бессилен справиться с проблемами стран союза
9 февраля 2024 г. 15:04
Самир Шарифов: Дополнительные доходы и сэкономленные средства будут направлены в первую очередь в Карабах
Самир Шарифов: Дополнительные доходы и сэкономленные средства будут направлены в первую очередь в Карабах
8 февраля 2024 г. 16:23
Посол: Болгария может существенно повысить ценность проекта Black Sea Energy
Посол: Болгария может существенно повысить ценность проекта Black Sea Energy
6 февраля 2024 г. 12:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi