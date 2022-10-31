В Украине объявлена воздушная тревога из-за атак, в Харькове остановилось метро

В результате ракетных атак ВС РФ поврежден один из объектов критической инфраструктуры в Харькове. Некоторые районы города обесточены, из-за отключения электроэнергии остановилось метро.
Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
"Жители Харькова и области, находитесь в укрытиях! ВС РФ наносят удары", - написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
ВС России утром 31 октября выпустили по Украине большое количество ракет. Во всех областях объявлена воздушная тревога.
Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом в Telegram сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
"Есть информация о массированном пуске российских ракет. Просим всех оставаться в укрытиях или безопасном месте", - отметил он.
В свою очередь глава Николаевской области Виталий Ким заявил, что часть ракет прошла от Николаева на север и северо-запад.
Глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Мыкыта призвал держаться подальше от гражданской инфраструктуры, железнодорожных вокзалов, торговых центров, автобусных станций и других мест массовых скоплений людей.
По данным официального ресурса по оповещению, сирена звучит в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Одесской, в Ровненской, Хмельницкой, Волынской и других областях.