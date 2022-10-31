В Украине объявлена воздушная тревога из-за атак, в Харькове остановилось метро

ВС России утром 31 октября выпустили по Украине большое количество ракет. Во всех областях объявлена воздушная тревога.

В результате ракетных атак ВС РФ поврежден один из объектов критической инфраструктуры в Харькове. Некоторые районы города обесточены, из-за отключения электроэнергии остановилось метро.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Жители Харькова и области, находитесь в укрытиях! ВС РФ наносят удары", - написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

09.59

ВС России утром 31 октября выпустили по Украине большое количество ракет. Во всех областях объявлена воздушная тревога.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом в Telegram сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Есть информация о массированном пуске российских ракет. Просим всех оставаться в укрытиях или безопасном месте", - отметил он.

В свою очередь глава Николаевской области Виталий Ким заявил, что часть ракет прошла от Николаева на север и северо-запад.

Глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Мыкыта призвал держаться подальше от гражданской инфраструктуры, железнодорожных вокзалов, торговых центров, автобусных станций и других мест массовых скоплений людей.

По данным официального ресурса по оповещению, сирена звучит в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Одесской, в Ровненской, Хмельницкой, Волынской и других областях.