По итогам визита президента Кубы в Иран подписан ряд соглашений

По итогам переговоров между президентами Ирана и Кубы Ибрахим Раиси и Мигеля Диаса-Канеля стороны подписали ряд соглашений и меморандумов о сотрудничестве.

По итогам переговоров между президентами Ирана и Кубы Ибрахим Раиси и Мигеля Диаса-Канеля стороны подписали ряд соглашений и меморандумов о сотрудничестве.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim.

В частности, главы государств подписали совместное коммюнике о расширении стратегических отношений между двумя странами.

Они также присутствовали на церемонии, в ходе которой высшие должностные лица двух государств подписали семь документов и меморандумов о взаимопонимании. Соглашения предполагают более тесное взаимодействие между Тегераном и Гаваной в различных областях, таких как наука и технологии, здравоохранение, сельское хозяйство, энергетика и горнодобывающая промышленность, телекоммуникации и медицина.

Отметим, что визит президента Кубы в Иран стал первым за 22 года. До этого в 2001 году в страну приезжал Фидель Кастро.