По факту массовой драки с участием армян и азербайджанцев в Москве возбудили уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 213 ("Хулиганство") и 162 ("Разбой) УК РФ

Уголовное дело возбуждено после массовой драки с участием армян и азербайджанцев на юго-востоке Москвы.

Как сообщает российское бюро Report, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 213 ("Хулиганство") и 162 ("Разбой) УК РФ.

В обще сложности были задержаны 25 человек.

Драка произошла минувшей ночью в Люблино.

В полиции предупредили, что участникам беспорядков могут ограничить въезд в Россию сроком на 5 лет.

Ранее сообщалось, что армяне устроили погром в принадлежащем азербайджанцу ресторане в Москве.