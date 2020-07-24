По факту массовой драки с участием армян и азербайджанцев в Москве возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено после массовой драки с участием армян и азербайджанцев на юго-востоке Москвы.
Как сообщает российское бюро Report, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 213 ("Хулиганство") и 162 ("Разбой) УК РФ.
В обще сложности были задержаны 25 человек.
Драка произошла минувшей ночью в Люблино.
В полиции предупредили, что участникам беспорядков могут ограничить въезд в Россию сроком на 5 лет.
Ранее сообщалось, что армяне устроили погром в принадлежащем азербайджанцу ресторане в Москве.