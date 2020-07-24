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По факту массовой драки с участием армян и азербайджанцев в Москве возбудили уголовное дело

По факту массовой драки с участием армян и азербайджанцев в Москве возбудили уголовное дело Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 213 ("Хулиганство") и 162 ("Разбой) УК РФ
В регионе
24 июля 2020 г. 17:32
По факту массовой драки с участием армян и азербайджанцев в Москве возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено после массовой драки с участием армян и азербайджанцев  на юго-востоке Москвы.

Как сообщает российское бюро Report, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 213 ("Хулиганство") и 162 ("Разбой) УК РФ.

В обще сложности были задержаны 25 человек.

Драка произошла минувшей ночью в Люблино.

В полиции предупредили, что участникам беспорядков могут ограничить въезд в Россию сроком на 5 лет.

Ранее сообщалось, что армяне устроили погром в принадлежащем азербайджанцу ресторане в Москве. 

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Версия на азербайджанском языке Moskvada ermənilər və azərbaycanlıların iştirak etdiyi kütləvi dava ilə bağlı cinayət işi açılıb
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