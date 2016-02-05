Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Пленарное заседание парламента Грузии было сорвано.

Как сообщает Report cо ссылкой на Грузия-Онлайн, регистрацию, которая сегодня проводилась трижды на протяжении около двух часов, в последний раз прошел только 71 депутат. Соответственно, пленарное заседание не открылось.

Как пояснила первый вице-спикер парламента Манана Кобахидзе, в парламенте существовал фактический кворум - в зале заседаний находились 76 депутатов, но из-за того, что оппозиция не прошла процедуру регистрации, формальный кворум не собрался.

Сегодня в парламенте должно было состояться второе заседание весенней сессии, одним из главных вопросов, который предстояло рассмотреть депутатам, были изменения, запланированные в законе "Об общих судах".