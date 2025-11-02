Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Пезешкиан: Иран отстроит заново свои ядерные объекты

    В регионе
    • 02 ноября, 2025
    • 13:41
    Иран отстроит заново ядерные объекты, подвергшиеся бомбардировкам со стороны США и Израиля.

    Как передает Report, об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

    "Научное в сознании наших ученых, и, уничтожив здания (ядерных объектов - ред.) и заводы, (США и Израиль - ред.) не создадут (Тегерану - ред.) проблем. Мы вновь отстроим (эти здания, и их возможности будут - ред.) больше", - приводит слова президента официальный Telegram-канал его администрации.

    Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.

    Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.

    Позднее президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия.

    Pezeşkian: İran nüvə obyektlərini yenidən quracaq

