    Пезешкиан: Иран надеется на хорошие перспективы по переговорам с США в Женеве

    • 25 февраля, 2026
    • 17:45
    Пезешкиан: Иран надеется на хорошие перспективы по переговорам с США в Женеве

    Иран надеется на хорошие перспективы по переговоров с США по иранскому ядерному досье в Женеве.

    Как передает Report со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

    "У нас хорошие перспективы в области переговоров, и мы надеемся, что этот процесс успешно продолжится на встрече, которая состоится завтра в Женеве с участием Аббаса Арагчи (глава МИД - ред.)", - сказал он.

    По его словам, цель иранской стороны - вывести страну из ситуации, когда "нет ни войны, ни мира".

    "Если эти условия будут выполнены, станет возможным упрощение экономических отношений, расширение международного взаимодействия и снятие ограничений, а также более быстрое продвижение страны по пути ее развития", - отметил Пезешкиан.

    Отметим, что очередной раунд переговоров между Ираном и США пройдут в Женеве 26 февраля.

