Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Петербургские предприятия начали получать турецкие комплектующие, которые задержались на таможне из-за увеличения сроков оформления. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель комитета по промышленной политике и инновациям города Максим Мейксин.

"По оперативной информации, таможенные органы пропустили 11 контейнеров для Toyota, Bosch-Siemens - два контейнера. Остальные запущены в зону таможенного контроля", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что проблемы из- за увеличения сроков оформления грузов из Турции возникли не только у ряда автопроизводителей в Петербурге, но и в других отраслях. Руководство Bosch-Siemens в Петербурге в пятницу, 11 декабря, сообщило об остановке производства стиральных машин, а производство холодильников отработало в понедельник последнюю смену.

По словам Мейксина, ситуация коснулась нескольких десятков петербургских предприятий. Доля турецкого импорта небольшая, но играет важную роль в кооперационной цепочке, отмечал председатель комитета по промышленной политике и инновациям города. Предприятия не делали больших запасов, а переориентирование на новых поставщиков займет несколько месяцев.