Песков: В РФ задержаны диверсанты, пытавшиеся взорвать "Турецкий поток"

Несколько диверсантов были задержаны при попытке диверсии на "Турецком потоке".
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Некие силы, о возможном происхождении этих сил Путин намеки давал,...они посягали уже и на "Турецкий поток". Были взяты диверсанты, несколько человек были арестованы. Хотели взорвать. На нашей территории, на суше", - отметил он.
Ранее сегодня президент Владимир Путин в ходе переговоров сообщил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что спецслужбы Украины пытались взорвать "Турецкий поток".