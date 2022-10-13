О нас

Песков: В РФ задержаны диверсанты, пытавшиеся взорвать "Турецкий поток"

Песков: В РФ задержаны диверсанты, пытавшиеся взорвать "Турецкий поток" Несколько диверсантов были задержаны при попытке диверсии на "Турецком потоке".
В регионе
13 октября 2022 г. 16:35
Песков: В РФ задержаны диверсанты, пытавшиеся взорвать Турецкий поток

Несколько диверсантов были задержаны при попытке диверсии на "Турецком потоке".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Некие силы, о возможном происхождении этих сил Путин намеки давал,...они посягали уже и на "Турецкий поток". Были взяты диверсанты, несколько человек были арестованы. Хотели взорвать. На нашей территории, на суше", - отметил он.

Ранее сегодня президент Владимир Путин в ходе переговоров сообщил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что спецслужбы Украины пытались взорвать "Турецкий поток".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Премьер Армении прибыл в Казахстан
Премьер Армении прибыл в Казахстан
13 октября 2022 г. 17:12
В резолюции ПАСЕ Россия признана страной, финансирующей терроризм
В резолюции ПАСЕ Россия признана страной, финансирующей терроризм
13 октября 2022 г. 16:31
Начались переговоры между главами РФ, Кыргызстана и Таджикистана
Начались переговоры между главами РФ, Кыргызстана и Таджикистана
13 октября 2022 г. 16:22
Узбекистан и Иран вводят упрощенный визовый режим
Узбекистан и Иран вводят упрощенный визовый режим
13 октября 2022 г. 15:48
Следующее заседание Совета глав государств СНГ пройдет в Бишкеке
Следующее заседание Совета глав государств СНГ пройдет в Бишкеке
13 октября 2022 г. 15:08
Президент Таджикистана и премьер Пакистана обсудили перспективы сотрудничества
Президент Таджикистана и премьер Пакистана обсудили перспективы сотрудничества
13 октября 2022 г. 14:58
Путин: Турция оказалась самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу
Путин: Турция оказалась самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу
13 октября 2022 г. 14:43
СНБ проверяет причастность гражданина Армении к взрыву на Крымском мосту
СНБ проверяет причастность гражданина Армении к взрыву на Крымском мосту
13 октября 2022 г. 14:04
Эрдоган и Путин проводят встречу в Астане
Эрдоган и Путин проводят встречу в Астане
13 октября 2022 г. 13:58
Секретариат СВМДА и ЕЭК подписали меморандум о взаимопонимании
Секретариат СВМДА и ЕЭК подписали меморандум о взаимопонимании
13 октября 2022 г. 13:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi