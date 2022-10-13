Песков: В РФ задержаны диверсанты, пытавшиеся взорвать "Турецкий поток"

Несколько диверсантов были задержаны при попытке диверсии на "Турецком потоке".

Несколько диверсантов были задержаны при попытке диверсии на "Турецком потоке".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Некие силы, о возможном происхождении этих сил Путин намеки давал,...они посягали уже и на "Турецкий поток". Были взяты диверсанты, несколько человек были арестованы. Хотели взорвать. На нашей территории, на суше", - отметил он.

Ранее сегодня президент Владимир Путин в ходе переговоров сообщил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что спецслужбы Украины пытались взорвать "Турецкий поток".